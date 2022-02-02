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Kiracının, tuttuğu evin eşyalarını çalması güvenlik kamerasında - Son Dakika

Kiracının, tuttuğu evin eşyalarını çalması güvenlik kamerasında

02.02.2022 16:39

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, bir kişinin kiraladığı evin eşyalarını kamyonete yükleyip götürmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, bir kişinin kiraladığı evin eşyalarını kamyonete yükleyip götürmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Çarkıpare Mahallesi'nde H.C.T, yaklaşık bir ay önce M.T'ye ait eşyalı evi kiraladı.

Kiracı, bir ay oturduktan sonra evin eşyalarını kamyonete yükleyip kaçtı.

Ev sahibi M.T'nin durumu bildirmesi üzerine polis ekipleri H.C.T'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Bu arada, zanlının, evin eşyalarını kamyonete yüklemesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Kiracının, tuttuğu evin eşyalarını çalması güvenlik kamerasında
Kiracının, tuttuğu evin eşyalarını çalması güvenlik kamerasında
Kiracının, tuttuğu evin eşyalarını çalması güvenlik kamerasında

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Sarıçam, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kiracının, tuttuğu evin eşyalarını çalması güvenlik kamerasında - Son Dakika


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