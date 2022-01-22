Son dakika gündem: Kırıkkale'de 25 adrese düzenlenen hırsızlık operasyonunda 23 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Kırıkkale'de düzenlenen hırsızlık operasyonunda 23 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ankara ve çevre illerde geçen yıldan beri meydana gelen evden hırsızlık olayları ile ilgili Asayiş Şube Müdürlüğünce 389 kamera görüntüsü incelendi.

Üç aylık teknik takip sonucu üçlü veya dörtlü gruplar halinde örgütlü olarak hırsızlık yaptıkları tespit edilen şebekeye yönelik 38 ekip ve 110 personelle Kırıkkale'de 25 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 23 zanlı yakalandı.

Yapılan aramalarda 2 pompalı tüfek, çeşitli ziynet eşyaları ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Yakalanan 23 şüpheliden S.V'nin 104, Z.O'nun 94, F.G'nin 72, E.G'nin 58, G.O'nun 41 ve Ç.E'nin 30 suç kaydı olduğu tespit edildi.

Zanlıların işlemleri sürüyor.