İddiaya göre, Beşler köyünde arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan H.A. ile Ş.A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine H.A, av tüfeğiyle amcasının oğlu Ş.A'ya ateş etti.

Kaynak: AA

Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: Kırıkkale'de bir kişi, tartıştığı amca oğlunu tüfekle öldürdü - Son Dakika

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