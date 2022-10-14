Son dakika gündem: Kırıkkale'de bir kişi, tartıştığı amca oğlunu tüfekle öldürdü - Son Dakika
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Son dakika gündem: Kırıkkale'de bir kişi, tartıştığı amca oğlunu tüfekle öldürdü

14.10.2022 19:42
Son dakika gündem: Kırıkkale'de bir kişi, tartıştığı amca oğlunu tüfekle öldürdü

Son dakika haberi... Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde tartıştığı amcasının oğlunu tüfekle öldüren kişi gözaltına alındı.

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde tartıştığı amcasının oğlunu tüfekle öldüren kişi gözaltına alındı.

İddiaya göre, Beşler köyünde arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan H.A. ile Ş.A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine H.A, av tüfeğiyle amcasının oğlu Ş.A'ya ateş etti.

İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı kontrollerde, Ş.A'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenaze, otopsi için Kesin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Şüpheli H.A. gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Kırıkkale'de bir kişi, tartıştığı amca oğlunu tüfekle öldürdü - Son Dakika

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