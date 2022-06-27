İddiaya göre, Kadıoğlu Mahallesi Şehit Osman Öden Caddesi'nde bir düğüne davetli olarak katılan U.G. ile E.G. ve F.G. arasında tartışma çıktı.

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Kaynak: AA

Kırıkkale, Kadıoğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: Kırıkkale'de düğünde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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