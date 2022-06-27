Son dakika gündem: Kırıkkale'de düğünde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Son dakika gündem: Kırıkkale'de düğünde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

27.06.2022 00:01
Son dakika gündem: Kırıkkale'de düğünde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Gelen son dakika haberine göre Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesindeki düğünde çıkan silahlı kavgada biri ağır 2 kişi yaralandı.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesindeki düğünde çıkan silahlı kavgada biri ağır 2 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Kadıoğlu Mahallesi Şehit Osman Öden Caddesi'nde bir düğüne davetli olarak katılan U.G. ile E.G. ve F.G. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine U.G, yanındaki tabancayla E.G. ve F.G'ye ateş ederek kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Çeşitli yerlerinden yaralanan E.G. ve F.G. ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

E.G'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Zanlı U.G, polis ekiplerince yakalandı.

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Kaynak: AA

Kırıkkale, Kadıoğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Kırıkkale'de düğünde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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