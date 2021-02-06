Son dakika gündem: Kırıkkale'de ikametten hırsızlık güvenlik kamerasında - Son Dakika

Son dakika gündem: Kırıkkale'de ikametten hırsızlık güvenlik kamerasında

06.02.2021 13:47
Son dakika gündem: Kırıkkale'de ikametten hırsızlık güvenlik kamerasında, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kırıkkale'de ikametten hırsızlık olayının şüphelisi, güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkılarak yakalandı.

Kırıkkale'de ikametten hırsızlık olayının şüphelisi, güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkılarak yakalandı.

Yuva Mahallesi'ndeki bir evden LCD televizyon, laptop, ayakkabı ve giysi çalınması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

İkametteki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin H.Ş. olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülerde, zanlın çevreyi kontrol etmesi, tornavidayla pencereyi açarak eve girmesi ve çaldığı eşyalarla uzaklaşması yer alıyor.

Hırsızlık Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Kırıkkale, Laptop, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Kırıkkale'de ikametten hırsızlık güvenlik kamerasında - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Babel, Fenerbahçe derbisinde oynarsa Galatasaray'daki sözleşmesi uzayacak Fenerbahçe Beko'ya yenilen Zenit'ten Mesut Özil'li paylaşım: Play-off'larda görüşürüz Muhalif lider Navalni'nin tutuklanmasını protesto eden Rus kadınlar, sosyal medyada kırmızı kombinlerini paylaştı Mehmetçiğin 3 bin metre yükseklikte eksi 30 derecedeki mücadelesi kamerada Orta Çağ'da sihir ve muska olarak kullanılan işlemeli piton derisi, operasyonda ele geçirildi Ultrasonda bebeğinin yüzünde kaybettiği büyükbabasının yüzünü gören hamile kadın, şoke oldu Çocuğuna şiddet uygulayan kadının görüntüleri sosyal medyayı ayağı kaldırdı Fenerbahçe'nin beğenmeyip gönderdiği isim şov yapıyor
Kızına şiddet uygulayan kadınla ilgili Bakanlık açıklama yaptı: Avukatlarımız takip ediyor Kızına şiddet uygulayan kadınla ilgili Bakanlık açıklama yaptı: Avukatlarımız takip ediyor         
13:54
Kırmızı Oda'ya veda eden Burcu Biricik için yaptırılan pasta herkesi güldürdü Kırmızı Oda'ya veda eden Burcu Biricik için yaptırılan pasta herkesi güldürdü         
13:01
Vaftiz töreninde akciğerine su kaçan 6 haftalık bebek hayatını kaybetti Vaftiz töreninde akciğerine su kaçan 6 haftalık bebek hayatını kaybetti         
12:36
Bir ailenin yok olduğu kazadan geriye tek bir kare kaldı Bir ailenin yok olduğu kazadan geriye tek bir kare kaldı         
11:56
Çocuğu kapıyı kilitleyince balkonda mahsur kalan kadını itfaiye kurtardı Çocuğu kapıyı kilitleyince balkonda mahsur kalan kadını itfaiye kurtardı         
11:43
Fenerbahçe antrenmanından gelen son görüntü taraftarları heyecanlandırdı Fenerbahçe antrenmanından gelen son görüntü taraftarları heyecanlandırdı         
11:16
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan: Mutasyonun olduğu illerle ilgili kısıtlamalar yapılabilir Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan: Mutasyonun olduğu illerle ilgili kısıtlamalar yapılabilir         
10:38
Aracı yol kenarına çeken gençler, kendilerinden geçerek böyle eğlendi Aracı yol kenarına çeken gençler, kendilerinden geçerek böyle eğlendi         
09:54
Türkiye'de bir banka daha kuruldu Türkiye'de bir banka daha kuruldu         
09:10
Hesabındaki 20 bin doları görünce hayatının şokunu yaşayan kadın, gerçeği bankada öğrendi Hesabındaki 20 bin doları görünce hayatının şokunu yaşayan kadın, gerçeği bankada öğrendi         
08:51
Karolin Fişekçi, Orhan Pamuk'la olan eski ilişkisini anlattı: Benimle 4. katta keyif yapıp o kadınla 7. katta kalıyordu Karolin Fişekçi, Orhan Pamuk'la olan eski ilişkisini anlattı: Benimle 4. katta keyif yapıp o kadınla 7. katta kalıyordu         
07:38
Aleyna Çakır cinayetinin baş şüphelisi Ümitcan Uygun'un babasından hayrete düşüren paylaşım Aleyna Çakır cinayetinin baş şüphelisi Ümitcan Uygun'un babasından hayrete düşüren paylaşım         
22:54
Adıyaman'da iki aile kaçak kazı yüzünden birbirine girdi! Ölü sayısı 7'ye yükseldi Adıyaman'da iki aile kaçak kazı yüzünden birbirine girdi! Ölü sayısı 7'ye yükseldi         
22:53
Kuyruğun ucu bucağı görünmüyor! Fransa'da öğrenciler aç kalmamak için saatlerce sıra bekliyor Kuyruğun ucu bucağı görünmüyor! Fransa'da öğrenciler aç kalmamak için saatlerce sıra bekliyor         
22:16
Dünya bu haberle çalkalandı! Marilyn Manson'un evinden tecavüz odası çıktı Dünya bu haberle çalkalandı! Marilyn Manson'un evinden tecavüz odası çıktı         
18:27
Ailesiyle yürüyen adam, karısı taciz edilince deliye döndü! O anlar kamerada Ailesiyle yürüyen adam, karısı taciz edilince deliye döndü! O anlar kamerada         
15:23
Göbeklitepe yakınlarına bırakılan metal blok, güvenlik güçlerini alarma geçirdi Göbeklitepe yakınlarına bırakılan metal blok, güvenlik güçlerini alarma geçirdi         
15:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2021 14:02:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika gündem: Kırıkkale'de ikametten hırsızlık güvenlik kamerasında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei