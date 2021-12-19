Son dakika gündem: Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Ömer Yiğithan Erkan (24) idaresindeki 06 ZBE 79 plakalı otomobil ile Çağatay Karabaş'ın kullandığı 59 TD 125 plakalı otomobil, Kırıkkale- Ankara kara yolunun 11. kilometresinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 59 TD 125 plakalı otomobil şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü Erkan ile araçlarda bulunan Yusuf Kaan Dulkadir (26), Uğur Utkudağ ve Halil Akdeniz yaralandı.
Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA
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