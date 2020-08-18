Son dakika gündem: Kırıkkale'de jandarmadan Kovid-19 denetimi - Son Dakika

Kırıkkale'de İl Jandarma Komutanlığınca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde 2 bin 670 kişi kontrol edildi.

İçişleri Bakanlığının talimatı gereği salgınla mücadelenin etkin sürdürülebilmesi amacıyla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, üç gün 18 ayrı yol kontrol noktasında eş zamanlı olarak denetimler gerçekleştirildi.

Kent genelinde yapılan denetimlerde farklı illerden ve ilçelerden geldikleri tespit edilen toplam 879 araçtaki 2 bin 670 kişinin Jandarma Asayiş Bilgi Sistemi (JABS) üzerinden Kovid-19 hastası olup olmadıkları sorgulandı.

Kovid-19 temaslısı ve izolasyonda bulunması gerektiği halde izolasyon kurallarına uymadığı tespit edilen bir kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince 3 bin 150 lira idari para cezası uygulandı. Kişi sağlık görevlilerince tekrar evine gönderilerek takip altına alınması sağlandı.

Kolluk birimleri tarafından Sağlık Bakanlığı ile koordineli olarak uygulanan sistem sayesinde Kovid-19 hastası ve temaslısı olan tüm vatandaşların merkezi sorgulamaya tabi tutularak takip edildiği, bu sayede hastalığın yayılmasının önüne geçilebilmesi ve kurallara uymayan şahıslar hakkında da adli ve idari işlem yapıldığı belirtildi.