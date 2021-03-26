Son dakika gündem: Kırıkkale'de kapkaç anı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

Şüpheli, kaldığı adrese düzenlenen operasyonda, üzerinde bir miktar uyuşturucu ve parayla yakalandı.

Kurtuluş Mahallesi'nde bir şüpheli, kaldırımda yürüyen kadının elinde bulunan ve içinde 2 bin 700 lira olan çantasını alarak kaçtı.

Vaka sayısı bir türlü düşmüyor! Ramazan ayının bir bölümünde "tam kapanmaya" gidilebilir

Joe Biden'ın Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulunduğu basın toplantısına önündeki liste damga vurdu

Türkiye'ye ulaşan 1 milyon 500 bin BioNTech aşısı ilk olarak öğretmenlere uygulanacak! Sırada asker ve polisler var