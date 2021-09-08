Son dakika gündem: Kırıkkale'de silahlı kavga kamerada (2) - Son Dakika

Son dakika gündem: Kırıkkale'de silahlı kavga kamerada (2)
08.09.2021 16:23
Son dakika gündem haberine göre POLİS HAVAYA ATEŞ AÇMIŞKırıkkale'de Çağrı K.'nın Hilmi A.'yı tabancayla yaraladığı kavgayı polisin havaya ateş ederek ayırmaya çalıştığı ortaya çıktı.
POLİS HAVAYA ATEŞ AÇMIŞ
Kırıkkale'de Çağrı K.'nın Hilmi A.'yı tabancayla yaraladığı kavgayı polisin havaya ateş ederek ayırmaya çalıştığı ortaya çıktı. Çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüde Çağrı K.'nin Hilmi A.'ya ateş ederek bacağından yaralaması ardından yoldan geçen trafik polisi ekibinin tarafları ayırmaya çalıştığı görüldü. Kavgaya müdahale eden polislerden birinin yaralı halde kaldırımda oturan Hilmi A.'nın başında beklediği diğerinin de tartışmayı sürdüren Çağrı K.'yi silahını çekip, havaya ateş ederek durdurmaya çalıştığı görüldü. Öte yandan hastanede tedavisi devam eden Himi A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu, Çağrı K.'nin de sorgusunun sürdüğü belirtildi.
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