Son dakika gündem: Kırıkkale'de sokak kısıtlaması ile cadde ve meydanlar boşaldı - Son Dakika

Son dakika gündem: Kırıkkale'de sokak kısıtlaması ile cadde ve meydanlar boşaldı
21.11.2020 22:21
Son dakika gelişmesine göre KIRIKKALE'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında saat 20.00 ile 10.00 arasında uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
KIRIKKALE'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında saat 20.00 ile 10.00 arasında uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
Türkiye genelinde koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması saat 20.00 itibarıyla başladı. Kırıkkale'de kısıtlamanın başlaması ile caddeler sessizliğe büründü. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kontrol noktalarında sokaktaki kişileri denetledi. İzin belgelerini gösteremeyen kişilere, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefetten 3 bin 150 TL ceza kesildi. Ekiplerin kentteki denetimleri sürüyor.
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