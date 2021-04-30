Son dakika gündem: Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Kırıkkale'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "torbacı" olarak nitelendirilen sokak satıcılarına yönelik başlattığı çalışma kapsamında, Yahşihan ilçesinde bir ikamete operasyon düzenledi.

Operasyonda, uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen E.Y, M.N.Y, M.T. ve C.K. suçüstü yakalandı.

Ekipler, ev ve şüphelilerin üst aramasında, satışa hazır paketler halinde 15,13 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu kullanımına yarayan materyaller ele geçirdi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında, "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma" ve "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlarından adli ve idari işlem başlatıldı.