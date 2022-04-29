Son dakika gündem: KIRIKKALE - Ramazan Bayramı öncesi şehitlik ziyaret edildi - Son Dakika
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Son dakika gündem: KIRIKKALE - Ramazan Bayramı öncesi şehitlik ziyaret edildi

29.04.2022 14:53

Son dakika gündem haberine göre Kırıkkale'de, Ramazan Bayramı dolayısıyla şehitlik ziyareti gerçekleştirildi.

Kırıkkale'de, Ramazan Bayramı dolayısıyla şehitlik ziyareti gerçekleştirildi.

Kırıkkale Şehitliği'ndeki törene, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, protokol üyeleri, şehit yakınları ile gaziler katıldı.

Program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesiyle başladı.

Vali Tekbıyıkoğlu ve beraberindekiler, daha sonra şehit mezarlarına karanfil bıraktı, çocuklara hediye verdi.

Şehit aileleri de çocuklarının mezarlarını düzenleyerek Kur'an-ı Kerim ve dua okudu.

Son dakika gündem: KIRIKKALE - Ramazan Bayramı öncesi şehitlik ziyaret edildi
Son dakika gündem: KIRIKKALE - Ramazan Bayramı öncesi şehitlik ziyaret edildi
Son dakika gündem: KIRIKKALE - Ramazan Bayramı öncesi şehitlik ziyaret edildi
Son dakika gündem: KIRIKKALE - Ramazan Bayramı öncesi şehitlik ziyaret edildi

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Ramazan Bayramı, Mehmet Saygılı, Kırıkkale, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: KIRIKKALE - Ramazan Bayramı öncesi şehitlik ziyaret edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika gündem: KIRIKKALE - Ramazan Bayramı öncesi şehitlik ziyaret edildi - Son Dakika
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