Kırıkkale'de, Kurban Bayramı dolayısıyla şehitlik ziyaretİ yapıldı.
Kırıkkale Şehitliği'ndeki törene, Vali Yunus Sezer, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Garnizon Komutanı Albay Mehmet Ali Durmuş, protokol üyeleri, şehit yakınları ile gaziler katıldı.
Program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesiyle başladı.
Vali Sezer ve beraberindekiler, daha sonra şehit mezarlarına karanfil bıraktı, çocuklara hediye verdi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: KIRIKKALE - Şehitlik ziyareti yapıldı - Son Dakika