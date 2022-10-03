Son dakika gündem: Kırklareli'de kazada yol güvenliğini alan jandarmaya başka bir araç çarptı: 1 şehit, 1 asker yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika gündem: Kırklareli'de kazada yol güvenliğini alan jandarmaya başka bir araç çarptı: 1 şehit, 1 asker yaralı

03.10.2022 11:32
Son dakika gündem: Kırklareli'de kazada yol güvenliğini alan jandarmaya başka bir araç çarptı: 1 şehit, 1 asker yaralı

Son dakika gündem haberine göre Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde kaza ihbarına giden jandarmaya yoldan geçen başka bir araç çarptı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde kaza ihbarına giden jandarmaya yoldan geçen başka bir araç çarptı. Kaza sonrasında 1 jandarma şehit oldu.

Kaza Lüleburgaz - Babaeski yolunun 4. Kilometresinde meydana geldi. 2 otomobilin kazaya karıştığı bilgisi üzerine jandarma ekipleri de bölgeye intikal etti. Kaza bölgesinde yol güvenliği için önlemler almaya çalışan jandarma ekiplerine yoldan geçen başka bir araç çarptı.

Çarpmanın etkisiyle 1'i ağır olmak üzere 2 asker yaralandı. Her iki asker kısa sürede hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Kıdemli Uzman Çavuş Hüseyin Cerit şehit oldu.

Şehit Cerit için Kırklareli İl Jandarma Komutanlığında tören düzenlenerek memleketi Kayseri'ye uğurlanacak.

(Hüseyin Çanlı - İHA)

YORUMLAR
500
Motosiklet ile panelvan tipi araç çarpıştı: 2 yaralı Motosiklet ile panelvan tipi araç çarpıştı: 2 yaralı ÜSKÜDAR'DA OKUL ÖNLERİNDE DENETİM ÜSKÜDAR'DA OKUL ÖNLERİNDE DENETİM Son dakika haberleri... Otobüs şoförü, baygınlık geçiren yolcuyu hastaneye yetiştirdi Son dakika haberleri... Otobüs şoförü, baygınlık geçiren yolcuyu hastaneye yetiştirdi
Kaynak: İHA

Kırklareli, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Kırklareli'de kazada yol güvenliğini alan jandarmaya başka bir araç çarptı: 1 şehit, 1 asker yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:22 Öldürülen müzisyen Onur Şener toprağa verildi, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da tabuta omuz verdi
17:14 Canlı yayında açıklamalar yapan Süleyman Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Bu liste teröristlerle dolu
17:02 Enerji krizi sonrası "tasarruf" çağrıları yapan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un giydiği kıyafet ülkeyi karıştırdı
16:56 Cristiano Ronaldo'nun yedek kulübesindeki hali sosyal medyada olay oldu
16:42 İlhak kararının ardından saldırıya geçen Ukrayna, 4 yerleşim yerini Rus güçlerinden aldı!
16:38 Haftaya yükselişle başlayan altının kilogramı 987 bine geriledi
16:17 Kur'an-ı Kerim'i yırtıp yaktılar, o anları sosyal medya hesaplarından yayınladılar!
16:16 Beşiktaş'ın eski hocası Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'nin başına geçebilir
16:03 En yakın arkadaşı katledilen müzisyen Onur Şener'i anlattı! Ölen arkadaşının oğlunu sahiplenmiş
15:27 Turgut Özal'a gönderilmiş sır mektup, 35 yıl sonra ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2022 17:49:27. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika gündem: Kırklareli'de kazada yol güvenliğini alan jandarmaya başka bir araç çarptı: 1 şehit, 1 asker yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement