Son dakika gündem: Kırklareli'nde akaryakıt tankerine kaynak yapılırken meydana gelen patlamada 3 işçi yaralandı - Son Dakika

Son dakika gündem: Kırklareli'nde akaryakıt tankerine kaynak yapılırken meydana gelen patlamada 3 işçi yaralandı
25.01.2021 13:33
Son dakika gündem haberine göre Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde akaryakıt tankerine kaynak yapılırken meydana gelen patlamada 3 işçi yaralandı.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde akaryakıt tankerine kaynak yapılırken meydana gelen patlamada 3 işçi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Sakızköy köyünde akaryakıt tankerine kaynak yapıldığı sırada patlama oldu.
Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen Lüleburgaz Belediyesi itfaiye ekipleri, tankerin içindeki 3 yaralı işçiyi bulundukları yerden çıkardı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.
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