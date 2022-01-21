Son dakika gündem: Kırklareli'nde askeri yasak bölgede ağaç kesen 4 kişi yakalandı - Son Dakika

Kırklareli'nde askeri yasak bölgede ağaç kesen 4 kişi gözaltına alındı.

55. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ekipleri Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında askeri yasak bölgede bazı şüphelilerin olduğunu fark etti.

Ekipler bölgede yaptığı incelemede Ş.O, S.K, İ.T. ve A.Ç'yi bölgede ağaç keserken yakaladı. Şüphelilerin kestiği bir ağacın ise sınır tellerine zarar verdiği tespit edildi.

Olayla ilgili 4 şüpheli jandarma ekiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.