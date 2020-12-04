Son dakika gündem: Kırklareli'nde kaçak kazı yaparken yakalanan şüphelilere "maske" cezası - Son Dakika

Son dakika gündem: Kırklareli'nde kaçak kazı yaparken yakalanan şüphelilere "maske" cezası
04.12.2020 09:43
Bir son dakika haberine göre Kırklareli'nin Vize ilçesinde kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı, şüphelilere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske takmadıkları gerekçesiyle 900'er lira ceza uygulandı.
Kırklareli'nin Vize ilçesinde kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı, şüphelilere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske takmadıkları gerekçesiyle 900'er lira ceza uygulandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kıyıköy beldesi Ceneviz mevkisinde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.
Ekipler, Y.K. ve F.P'yi suçüstü yakaladı, kaçak kazıda kullanılan malzemelere el konuldu.
Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske takmadıkları gerekçesiyle 900'er lira ceza yazılan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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