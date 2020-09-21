Yüzlerce leyleğin göç yolculuğu görsel şölen oluşturdu - Son Dakika

Kırklareli'nde leylekler, sürüler halinde güneye doğru göç etmeye başladı.
İlkbaharın ilk günlerinde sıcak iklimleri kendilerine mesken tutan leylekler, bu kez sonbaharın gelmesiyle sıcak memleketlere kanat çırpmaya başladı.
Yavruları ile birlikte sürüler halinde ahenkle süzülen leylekler, gökyüzünde görsel şölen sundu.
Yüzlerce leyleği görenler cep telefonu kameralarıyla leyleklerin göç yolculuğunu kaydetti.
Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 10:15 - Kaynak: AA
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