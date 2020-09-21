Yüzlerce leyleğin göç yolculuğu görsel şölen oluşturdu - Son Dakika

İlkbaharın ilk günlerinde sıcak iklimleri kendilerine mesken tutan leylekler, bu kez sonbaharın gelmesiyle sıcak memleketlere kanat çırpmaya başladı.

Eski sevgilisi Murat Dalkılıç ile pişti olan Hande Erçel'den kafa karıştıran çıkış: Bizi çok sık göreceksiniz