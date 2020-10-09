Son dakika gündem: Kırmızı Kategori'deki teröristle irtibatlı olduğu tespit edilen avukat adliyede - Son Dakika

Son dakika gündem: Kırmızı Kategori'deki teröristle irtibatlı olduğu tespit edilen avukat adliyede

09.10.2020 17:08
Son dakika gündem: Kırmızı Kategori'deki teröristle irtibatlı olduğu tespit edilen avukat adliyede, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde 3 Ekim'de düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirilen, İçişleri Bakanlığı'nca terörden arananlar listesinde 'Kırmızı Kategori'de yer alan 10 milyon lira ödüllü 'Amara Doktor' kod adlı Müzeyyen Aydınlı ile irtibatı olduğu tespit edilen avukat Merve Nur...

DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde 3 Ekim'de düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirilen, İçişleri Bakanlığı'nca terörden arananlar listesinde 'Kırmızı Kategori'de yer alan 10 milyon lira ödüllü 'Amara Doktor' kod adlı Müzeyyen Aydınlı ile irtibatı olduğu tespit edilen avukat Merve Nur Doğan, jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 3 Ekim'de, 'Yıldırım-7' operasyonu kapsamında Lice ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 4 PKK'lı teröristten birinin İçişleri Bakanlığı'nca terörden arananlar listesinde 'Kırmızı Kategori'de, 10 milyon lira ödülle aranan terör örgütü PKK'nın sözde 'Orta saha Amed Eyaleti özel güç sorumlusu' 'Amara Doktor' kod adlı Müzeyyen Aydınlı olduğu belirlendi.BİRLİKTE YER ALDIKLARI BULUNDUOperasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerin üzerinde örgütsel doküman ve çeşitli materyal ele geçirildi. Jandarma ekiplerince materyallerde yapılan incelemede öldürülen PKK'lı terörist Müzeyyen Aydınlı'nın bir kadınla çekildiği fotoğraf bulundu. Yapılan incelemede fotoğraftaki kadının 2018 yılında terör örgütüne katılan 'Doğa Dilşa' (Bese) kod adını kullanan Diyarbakır Barosu'na kayıtlı Merve Nur Doğan olduğu ortaya çıktı.

Güvenlik güçlerince 7 Ekim'de düzenlenen operasyonla avukat Merve Nur Doğan, yakalanarak gözaltına alındı. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'nda bugün sorgusu tamamlanan Doğan, sağlık kontrolünün ardından adliyeye götürüldü.


Zahit Şeyhanoğulları, Merve Nur, Aydınlı, Ekim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Kırmızı Kategori'deki teröristle irtibatlı olduğu tespit edilen avukat adliyede - Son Dakika

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