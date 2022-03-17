Son dakika gündem: Kırşehir'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü mesajları - Son Dakika

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan ve AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. Yıl Dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Ekicioğlu mesajında, tüm dünyanın Çanakkale'de, Anadolu halkının bağımsızlığa olan inancını, azmini, cesaretini görerek takdir ettiğini belirtti.

Çanakkale'de gösterilen azim ve iradenin Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasını ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasını sağladığını vurgulayan Ekicioğlu, "Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yılını kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bağımsızlık mücadelesi veren aziz şehitleri saygı ve minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

Metin İlhan da ülke topraklarının her ne olursa olsun hiçbir şekilde parçalanamayacağını ve bölünemeyeceğini ortaya koyan Çanakkale Deniz Zafer'inin, ulusun bağımsızlığına, özgürlüğüne, egemenliğine bağlı kalarak değerlerine sahip çıktığının da kanıtı olduğunu anımsattı.

Ülkenin geleceği için hayatını ortaya koyan kahraman şehit ve gazilerin verdiği mücadele ruhunu yine aynı inançla taviz vermeden yaşatılmasının görevleri olduğunu vurgulayan İlhan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıldönümünde başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere şehitleri, gazileri minnet ve rahmetle andığını belirtti.

Seher Ünsal ise kardeşliğin, dayanışmanın, muhabbetin, birliğin ve beraberliğin en çarpıcı örneklerinin yaşandığı Çanakkale Savaşı'nda iman, inanç, fedakarlık ve bin yıllık medeniyet değerlerinin milleti zafere taşıdığını kaydetti.