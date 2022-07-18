Son dakika gündem: Kırşehir'de erkek kardeşi tarafından öldürülen kadının cenazesi defnedildi - Son Dakika
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Son dakika gündem: Kırşehir'de erkek kardeşi tarafından öldürülen kadının cenazesi defnedildi

18.07.2022 14:38
Son dakika gündem: Kırşehir'de erkek kardeşi tarafından öldürülen kadının cenazesi defnedildi

Son dakika haberleri: Kırşehir'in Mucur ilçesinde erkek kardeşi tarafından silahla öldürülen kadının cenazesi toprağa verildi.

Kırşehir'in Mucur ilçesinde erkek kardeşi tarafından silahla öldürülen kadının cenazesi toprağa verildi.

F.Ö'nün (38) cenazesi, Mucur Devlet Hastanesi morgundaki otopsi işlemlerinin ardından Hicret Camisi'ne getirildi.

Burada kadının ailesi ve yakınları, taziyeleri kabul etti.

F.Ö'nün cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Hamidiye Mezarlığı'nda defnedildi.

Bir çocuk annesi F.Ö'nün bir süre önce eşinden boşandığı ve Mucur'da ailesiyle yaşadığı öğrenildi.

Dün, ablasını tabanca ile vurarak öldüren G.Ö. (34), daha sonra polisi arayarak teslim olmuştu.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Kırşehir'de erkek kardeşi tarafından öldürülen kadının cenazesi defnedildi - Son Dakika

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