Bir çocuk annesi F.Ö'nün bir süre önce eşinden boşandığı ve Mucur'da ailesiyle yaşadığı öğrenildi.

Burada kadının ailesi ve yakınları, taziyeleri kabul etti.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: Kırşehir'de erkek kardeşi tarafından öldürülen kadının cenazesi defnedildi - Son Dakika

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