Son dakika gündem: Kırşehir'e 400 yataklı yeni hastane yatırımına teşekkür - Son Dakika

Kırşehir Sağlık Çalışanları Derneği Başkanı Yasin Yavuz, Kırşehir'de vatandaşların daha iyi sağlık hizmetleri almaları için yeni hastane yatırımının çok büyük katkılar vereceğini bildirdi.

Dernek Başkanı Yavuz, yaptığı yazılı açıklamada, yeni hastanenin sadece kente değil, Sarıyahşi, Ağaçören, Ortaköy, Hacıbektaş, Yerköy, Keskin ilçeleri ve civarından gelen vatandaşlara da hizmet verecek olmasıyla, Kırşehir bölgesini rahatlatacağını belirtti.

Kentlerde ikinci bir hastanenin varlığının gerekliliğinin, koronavirüs gibi salgınla mücadelede bir kez daha ortaya çıktığını anımsatan Yavuz, kentte tüm tedavilerin başarıyla yapılabileceğini aktardı.

Yeni hastane yatırımıyla Kırşehir'de uzman ve yan dal doktor açığının da kısa sürede kapanacağını vurgulayan Yavuz, şunları kaydetti:

"Binaların fiziki yapıları kadar içerisinde yapılacak hizmet sunumu da verimli hale getirilmelidir. Sağlık çalışanları ve idarecilerin liyakatlı olması, sorunların eksikliklerin doğru şekilde yetkililere ulaştırarak önlem alınması sayesinde vatandaşların mağduriyetlerinin bu sayede giderilmesiyle, başarı da artacaktır. Yeni hastaneyle poliklinik doktor sayısının artırmasının, sağlık turizmi potansiyelinin hayata geçirilmesi için bir fırsata dönüşeceğini temenni ediyoruz. Bu bağlamda, 400 yatak kapasiteli yeni hastanenin yapılmasında Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca, Kırşehir Milletvekilimiz Mustafa Kendirli ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyoruz."