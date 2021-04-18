Son dakika gündem: Kısıtlamada HAYTAP gönüllüleri sokak hayvanlarını ve kuşları unutmadı - Son Dakika

Kastamonu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında yem bulmakta güçlük çeken kuşlar ve sokak hayvanları, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) gönüllüleri tarafından beslendi.

Kentte 1506'da Nasrullah Kadı tarafından yaptırılan Nasrullah Camisi'nin önünde, meydanın sembollerinden kuşlar, vatandaşlar tarafından besleniyor. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle aç kalan kuşlar HAYTAP gönüllüleri tarafından yemlendi.

HAYTAP gönüllüleri daha sonra Daday Belediyesi ile işbirliğinde sokak hayvanları için belirlenen noktalara yiyecek bıraktı.

HAYTAP Kastamonu Temsilcisi Ayten Kökgöz, AA muhabirine, özellikle kısıtlama döneminde kuşlar ve sokak hayvanlarının yiyecek bulmakta sıkıntı çektiğine işaret etti.

Bugün HAYTAP gönüllüsü Hülya Balcı ile hayvanları beslediklerini ifade eden Kökgöz, "Yetki belgelerimizle marketlerden raf ömrü bitmiş ama son kullanma tarihi geçmemiş kasap, balık, süt ve süt ürünleri ile pastane ürünlerini aldık. Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinden de artan yemekleri aldık. Patiköy'den gönüllümüz Hülya Balcı da yemek pişirdi. Hazırlıklarımızı yaparak Daday'daki sokak canlarını besledik." dedi.

Kastamonu genelinde besleme yaptıklarını dile getiren Hülya Balcı da " Devrekani, İnebolu Evrenye, Isırganlık mevkisi, Abana yol boyu ve kırsalında devamlı besleme yapıyoruz. Bugün bunlara Daday ilçemizi de eklemiş olduk. Bize destek veren herkese teşekkür ederiz." diye konuştu.