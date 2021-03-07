Son dakika gündem: Kısıtlamasız ilk hafta sonunda, Van Gölü sahilinde gezip, güneşin keyfini çıkardılar - Son Dakika

Son dakika gündem: Kısıtlamasız ilk hafta sonunda, Van Gölü sahilinde gezip, güneşin keyfini çıkardılar

07.03.2021 10:06
Son dakika gündem: Kısıtlamasız ilk hafta sonunda, Van Gölü sahilinde gezip, güneşin keyfini çıkardılar, System.String[]

Son dakika gündem haberi: HAFTA sonu sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasının ardından, Vanlılar kendilerini dışarı attı.

HAFTA  sonu sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasının ardından, Vanlılar kendilerini dışarı attı. Van'ın Erciş ilçesinde yaşayanlar, kısıtlamasız ilk hafta sonunda Van Gölü Sahil bandında gezip, güneşlenmenin keyfini çıkardı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı güncel vaka sayısı haritasına göre 27 Şubat- 5 Mart 2021 tarihleri arasında nüfusa oranla mavi kategori ile düşük riskli iller arasında bulunan Van'da kademeli normalleşme süreci ile birlikte vatandaşlar, kısıtlamasız ilk hafta sonunda kendilerini dışarı attı. Erciş ilçesinde yaşayanlar, kısıtlamasız ilk hafta sonunda Van Gölü Sahil bandında gezip, güneşlemenin keyfini çıkardı. Bahar havasıyla birlikte güzel bir gün geçiren vatandaşlar, gönüllerince eğlenip stres attı. Çocukların kay kay ile kayıp, eğlendiği sahil yolunda, polis ekipleri de devriye gezip vatandaşları kurallara uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

Kısıtlamanın kalktığı ilk haftayı sahil yolunda çıkardıklarını belirten Doğukan Yeşilbaş,"Uzun süre, hafta sonları hiç dışarı çıkamadık. Bilindiği üzere Van ilimiz, harita üzerinde mavi olarak gözüküyor. Bunun devam etmesi için pandemi kurallarına uymamız gerekir. Biz de kısıtlamanın kalktığı ilk hafta sonunu dışarıda geçirmek istedik. Bahar havası içimizi ısıttı. Bugün insanları, aileleri ve çocukları dışarıda görünce, çok sevindik. İnşallah Allah koronavirüsü bir an önce hayatımızdan çıkartır"dedi.


Son dakika gündem: Kısıtlamasız ilk hafta sonunda, Van Gölü sahilinde gezip, güneşin keyfini çıkardılar
Son dakika gündem: Kısıtlamasız ilk hafta sonunda, Van Gölü sahilinde gezip, güneşin keyfini çıkardılar
Son dakika gündem: Kısıtlamasız ilk hafta sonunda, Van Gölü sahilinde gezip, güneşin keyfini çıkardılar
Son dakika gündem: Kısıtlamasız ilk hafta sonunda, Van Gölü sahilinde gezip, güneşin keyfini çıkardılar
Son dakika gündem: Kısıtlamasız ilk hafta sonunda, Van Gölü sahilinde gezip, güneşin keyfini çıkardılar
Son dakika gündem: Kısıtlamasız ilk hafta sonunda, Van Gölü sahilinde gezip, güneşin keyfini çıkardılar
Son dakika gündem: Kısıtlamasız ilk hafta sonunda, Van Gölü sahilinde gezip, güneşin keyfini çıkardılar
Son dakika gündem: Kısıtlamasız ilk hafta sonunda, Van Gölü sahilinde gezip, güneşin keyfini çıkardılar
Son dakika gündem: Kısıtlamasız ilk hafta sonunda, Van Gölü sahilinde gezip, güneşin keyfini çıkardılar
Son dakika gündem: Kısıtlamasız ilk hafta sonunda, Van Gölü sahilinde gezip, güneşin keyfini çıkardılar
Son dakika gündem: Kısıtlamasız ilk hafta sonunda, Van Gölü sahilinde gezip, güneşin keyfini çıkardılar

Fahrettin Koca, Van Gölü, Mart, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Kısıtlamasız ilk hafta sonunda, Van Gölü sahilinde gezip, güneşin keyfini çıkardılar - Son Dakika


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