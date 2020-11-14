Son dakika gündem: Kitap okuma oranını arttırmaya 'şekerli' çözüm - Son Dakika

MANİSA Bilim ve Sanat Merkezi'nde kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla ortaokul öğrencilerinin hazırladığı 'Akıllı kitaplık sistemi', Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nca (TÜBİTAK) Ege Bölgesi birincisi seçildi. Kitaptaki karekod, kitaplık üzerindeki tablet bilgisayarın kamerasına okutuluyor. Ekranda çıkan soruların tamamına doğru yanıt veren okuyucu, şeker ile ödüllendiriliyor.

Manisa Bilim ve Sanat Merkezi'nde (BİLSEM) 6'ncı sınıf öğrencileri Ömer Seyfi Dörmen ve Işıl Karadal, kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla teknolojik araçlar ile kitaplıkları ilişkilendirilip, 'Akıllı kitaplık sistemi' geliştirdi. Kitapların üzerindeki karekodların kitaplığa monte edilen tablet bilgisayarın kamerasına okutulmasıyla ekranda kitap ile ilgili sorular çıkıyor, Soruların tamamına doğru yanıt verilmesi halinde de tablet ile bağlantılı olan hediye verme mekanizması devreye giriyor ve okuyucuya şeker veriliyor. Ayrıca sorulara iki ve daha fazla yanlış cevap verilmesi durumunda kitabın tekrar okunması gerektiği ekranda uyarı olarak belirtiliyor, kitap okuma alışkanlığının yanı sıra, okunan kitabın dikkatli ve anlamlı okunmasının da sağlanması hedefleniyor. Fen Bilimleri Öğretmeni Selman Ülker'in de desteğini alarak, hazırladıkları projeyi TÜBİTAK'a sunan öğrenciler, 7 proje arasından Ege Bölge birincisi seçildi.