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Son dakika gündem: Kızlarının eğitimi için ölümü göze alan babanın büyük fedakarlığı - Son Dakika

Son dakika gündem: Kızlarının eğitimi için ölümü göze alan babanın büyük fedakarlığı

15.09.2021 12:28

Son dakika haberleri... Kızlarının eğitimi için ölümü göze alan babanın büyük fedakarlığı Erzurum'da 4 çocuk babası Deniz Yeşilbaş, eğitim gören 3 kız çocuğunun okula gidebilmesi için köprüsü olmayan Tuzla Çayı'ndan çocuklarını sırtlayarak karşıya geçiriyor.

Kızlarının eğitimi için ölümü göze alan babanın büyük fedakarlığı

ERZURUM - Erzurum'da 4 çocuk babası Deniz Yeşilbaş, eğitim gören 3 kız çocuğunun okula gidebilmesi için köprüsü olmayan Tuzla Çayı'ndan çocuklarını sırtlayarak karşıya geçiriyor. Özellikle kış ve ilkbahar mevsiminde hırçın sularla boğuşan babanın, kızlarının okuması için verdiği mücadele ise kameralara yansıdı. Görüntülerde kızların babalarının o halini korku dolu ses tonuyla izledikleri ve ağladıkları görünürken, baba ve kızları bir daha aynı korkuyu yaşamamak adına köylerine köprü yapılmasını istiyor.

Çat ilçesine bağlı Muratcayırı Mahallesin'e bağlı Salkom mezrasında yaşayan 4 çocuk babası Deniz Yeşilbaş'ın okula giden 3 kız çocuğu için yaptığı fedakarlıkla görenleri duygulandırıyor. Özellikle kış mevsiminde Salkom mezrası önünden geçen Tuzla Çay'ının debisinin yükselmesiyle mezraya araç giriş ve çıkışı duruyor. Yeşilbaş, ise okula giden kızları Ela (11), Yağmur ve Zeynep'i Çay'dan karşıya geçirip okul servisine bindirmek için paçaları sıvayıp hırçın sulara giriyor.

İlkbahar ve kış mevsiminde hava şartlarına rağmen pes etmeyen baba karlı yolları ve hırçın suları aşarak 3 kilometre yürüdükten sonra çocuklarını servise ulaştırıyor. Yazın ise debisi düşen dere aileye rahat bir nefes aldırıyor. Araç giriş ve çıkışının yazında sağlanmadığı köy mezrasında en azından suyun debisinin düşük olması baba ve kızlarını sevindiriyor.

"Yıllardır sıkıntı içerisinde yaşıyoruz"

Baba Deniz Yaşilbaş, köyde yıllardır dereden karşıya geçmek için bir köprü olmadığını ifade ederek, "Köprümüz yok, köye ulaşım yok. Öğrencilerimizi okula götürürken çok zorlanıyoruz. Çocukları sırtımızda suyu geçirerek ana yola yürüyoruz. İlkbaharda ve kışın buradan geçemiyoruz. Daha önce bu su yüzünde 2 can kaybımız oldu" dedi.

"Kuraklığa sevinecek duruma geldik"

Kuraklık sonucu derenin debisinin düştüğünü bu yüzden kuraklığa sevinecek duruma geldiklerini belirten Yeşilbaş, "Erzurum'da bu yıl kuraklık var. Normalde kuraklığa sevinilmez ama biz seviniyoruz. Çünkü su ancak böyle azalıyor. Azaldığında rahat geçebiliyoruz. Devletimizden yardım istiyoruz. Buraya bir köprü yapılsın istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Video neler yaşadığımızı anlatmış"

Cep telefonu kameralarına yansıya görüntülerin her şeyi anlattığını söyleyen baba Deniz Yeşilbaş, "Ben suyu geçerken birisi benim videomu çekmiş. O video neler yaşadığımızı anlatmış. Halimiz ortada. Şuan suyun en az olduğu dönemdeyiz. Bu sene fazla yağmur yağmadığı için böyle oldu. İlkbaharda 3-4 ay çok ama çok zorlanıyoruz. Kışın zaten yollarımız açılamıyor. Suyun boyumuzu aştığı dönemler oluyor. Bir gün çocuğumuzu yola çıkarırken soğuktan neredeyse ayakları donuyordu" diye konuştu.

"Baba senin hakkını nasıl ödeyeceğiz"

Çocuklarının 'baba senin nasıl hakkını ödeyeceğiz' dediklerini aktaran Yeşilbaş, "Kendi çabalarımızla çocuklarımızla sırf çocuklarımız okusun diye mücadele ediyorum. Devletimize, milletimize ve bizlere hayırlı evlatlar olsunlar istiyorum. Gelecekleri parlak olur umarım, kimseye muhtaç olmazlar. Ülkeye faydalı olsunlar diye bu emeklerimiz. Bana baba senin hakkını nasıl ödeyeceğiz diyorlar. Bunu duymak bana yetiyor" dedi.

"İşkence gibi yolumuz var"

Çocuklardan Ela Yeşilbaş babasının sudan geçerken halini görünce korktuğunu ve ağladığını kaydederek, "Köyümüzün önünde bir deremiz var. Deremiz taşıyor, oradan geçerken sürekli zorlanıyoruz. Kışın su neredeyse babamın boyuna geliyor. Sudan geçerken çok zorlanıyoruz. Bir videomuz vardı. Orada da görüldüğü gibi su az kalsın babamı götürüyordu. Babam sürüklendiğinde biz çok korktuk. Çok ağlamıştık. İşkence gibi yolumuz var. Yazında araç girişi olmadığı için yürüyerek geliyoruz. Araç köprü olmadığı için köyümüze gelemiyor" ifadelerini kullandı.

"Babamız bizi sırtında götürüyor"

9 yaşındaki Yağmur Yeşilbaş ise, "Bizim köprümüz yok. Köprü yapılsın istiyoruz. Oradan geçerken çok korkuyoruz. Babamız sırtında götürüyor. Tek başımıza geçemiyoruz. Cumhurbaşkanımıza sesleniyoruz. Bize köprü yapılsın" şeklinde konuştu.

"Babamı bu su yüzünden kaybettim"

Köy sakinlerinden Bülent Yeşilbaş ise babasının 7 yıl önce kalp krizi geçirdiğini ve 112 acil sağlık ekiplerinin suyun karşısına geçemediği için kaybettiğini ifade ederek, "Babalarımızdan dedelerimizden berri bu çileyi çekiyoruz. 2009'da eşim doğum yapacakken sağlık ekiplerini aradık. Geldiklerinde suyu karşıya geçemediler. Eşim suyun karşısında doğum yaptı. 2014 yılında babam kalp krizi geçirdi. Yine sağlık ekipleri geldi suyu karşıya geçemediler. Babam vefat etti. Cumhurbaşkanımızdan yardım istiyorum. Biz artık acı çekmek istemiyoruz" açıklamalarında bulundu.

(ST-AT-AŞ-Y)

Son dakika gündem: Kızlarının eğitimi için ölümü göze alan babanın büyük fedakarlığı
Son dakika gündem: Kızlarının eğitimi için ölümü göze alan babanın büyük fedakarlığı
Son dakika gündem: Kızlarının eğitimi için ölümü göze alan babanın büyük fedakarlığı
Son dakika gündem: Kızlarının eğitimi için ölümü göze alan babanın büyük fedakarlığı

Erzurum, Tragger, Tuzla, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Kızlarının eğitimi için ölümü göze alan babanın büyük fedakarlığı - Son Dakika


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