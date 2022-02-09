Son dakika! KIZLARININ YARALANDIĞI KAZADA ÖLEN ÇİFT, HASTANEDEN DÖNÜYORMUŞ - Son Dakika

İZMİT'te Murat (50) ile eşi Pamuk (48) Sönmez'in yaşamını yitirdiği, kızları Nazlı'nın (16) ağır yaralandığı kazada ailenin, hastanedeki MR randevusundan döndükleri ortaya çıktı. Aile sağlığı merkezine çarpan otomobilin, yağışla kayganlaşan yolda kontrolden çıktığı öğrenildi.

Kaza, saat 00.30 sıralarında, Cedit Mahallesi Gazanfer Bilge Bulvarı'nda meydana geldi. Murat Sönmez'in kullandığı 41 AEE 891 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak savrulup, aile sağlığı merkezine çarptı. Kazayı görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Pamuk Sönmez'in hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Murat Sönmez ve kızı Nazlı da ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Murat Sönmez de kurtarılamadı. Kaza nedeniyle aile sağlığı merkezinde hasar oluşurken, bina içinde de duvarların çatladığı, kapı ve pencerelerin kırıldığı görüldü.

NAZLI'NIN VÜCUDUNDA KIRIKLAR VAR

Vücudunda kırıklar olan Nazlı Sönmez ise Kocaeli Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi, hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Sönmez ailesinin, kızları Nazlı'nın rahatsızlığı nedeniyle Kocaeli Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne MR randevusuna gittiği ve kazanın dönüş yolunda meydana geldiği belirtildi.

Sönmez çiftinin cenazesi, yarın İzmit Sanayi Camii'nde öğle vakti kılınacak namazın ardından Kent Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

GÖRÜNTÜLER GECE GEÇİLDİ

Alişan KOYUNCU/ İZMİT (Kocaeli), (DHA)-