Son dakika gündem: KKTC Başbakanı Saner: "Nüfusun yüzde 80'inin aşılanmasını hedefliyoruz" - Son Dakika

Son dakika gündem: KKTC Başbakanı Saner: "Nüfusun yüzde 80'inin aşılanmasını hedefliyoruz"

14.01.2021 15:49
Son dakika gündem: KKTC Başbakanı Saner:

Son dakika gündem haberi: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersan Saner, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, nüfusun yüzde 80'ini aşılamayı hedeflediklerini söyledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersan Saner, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, nüfusun yüzde 80'ini aşılamayı hedeflediklerini söyledi.

Başbakan Saner ile Sağlık Bakanı Ali Pilli, Başbakanlık'ta düzenledikleri basın toplantısında, bu sabah saatlerinde Kovid-19'la mücadele kapsamında Türkiye'den gelen Sinovac aşılarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Saner, sabah 03.00'te Türkiye'den KKTC'ye 20 bin doz Sinovac marka aşının ulaştığını söyleyerek, "Bugün KKTC için önemli bir gün." dedi.

Sağlık Bakanlığının yapacağı aşı programı çerçevesinde sağlık çalışanları ile 65 yaş ve üzeri kesimlerde başta olmak üzere aşılamanın başlayacağını kaydeden Saner, "Nüfusun yüzde 80'inin aşılanmasını hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Saner, salgının birçok ülkede şehirlerin kapanmasına, ekonomilerin durma noktasına gelmesine neden olduğunu belirterek, dünyada vaka sayısının 90 milyona, salgın kaynaklı ölüm sayısının ise 2 milyona yaklaştığını hatırlattı.

Başbakan Saner, "Ülkemiz dünyadaki diğer ülkelerle kıyaslandığında dünyadaki en iyi ülkelerden bir tanesi durumundadır. Bu bağlamda bu başarıya imza atan Ulusal Birlik Partisi (UBP)-Halkın Partisi (HP) hükümeti ile şu andaki hükümetimize, Sağlık Bakanımıza, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu'na ve tüm sağlık çalışanlarına yürekten teşekkür etmek istiyorum. Bu başarı rastlantısal değildir. Halkın kurallara uymasının da başarıda etkili oldu." diye konuştu.

23 Aralık'ta yeni kurulan UBP- Demokrat Parti (DP)-Yeniden Doğuş Partisi(YDP) koalisyon hükümetinin ilk ziyaretini Ankara'ya yaptığını anımsatan Saner, bu ziyarette Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yardımcısı Fuat Oktay ile görüştüklerini ve KKTC'de ekonominin önünü açmak adına, 500 bin aşının ülkeye gelmesi yönünde bir mutabakatın olduğunu söyledi.

Saner, "Henüz Türkiye Cumhuriyeti ile 2021 yılı için Mali İşbirliği Protokolü'nü imzalamamış olmamıza rağmen, ana vatan Türkiye ile olan ilişkilerimiz ve Sağlık Bakanımızın Türkiye Sağlık Bakanlığı ile yapmış olduğu istişareler sonucu 20 bin Sinovac marka aşı ülkemize gelmiş bulunmaktadır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yardımcısı Fuat Oktay'a teşekkürlerini ileten Saner, Sağlık Bakanı ve çalışanlarına bu süreçten sonra daha rahat bir çalışma ortamı yaratılacağına olan inancını dile getirdi.

Saner, Kıbrıs Rum kesimine şu ana kadar ulaşan aşı sayısı 6 bin civarında iken, KKTC'ye ulaşan aşı sayısının 20 bin olduğunu ifade etti.

"Türkiye ile iş birliği içerisinde aşılama yapılacak"

Aşıya ulaşmanın çok zor olduğu bir dönemden geçildiğinin altını çizen Saner, "Türkiye ile iş birliği içerisinde, programlı bir şekilde aşılama yapılacak." diye konuştu.

Saner, ekonominin önünün açılması için de çalışmalar sürdürdüklerini, yükseköğretimde yüz yüze eğitimin başlayabilmesi için hazırlıkların iyi bir noktaya geldiğini ve aşının da ekonomiye hayat katacağını kaydetti.

Turizm sektörü için de çalışmalar yapılacağını belirten Saner, ekonomik çarkların dönmesi için gerekli her türlü çalışmayı yürüteceklerini vurguladı.

"Rakam vermemeye dikkat ediyorum"

Sağlık Bakanı Pilli ise yarın veya 16 Ocak'ta aşılamanın başlayacağını, gelen 20 bin doz aşının 10 bin kişiye yapılacağını söyledi.

"Dünyada aşıya ulaşmak çok zor, o yüzden devamı ile ilgili tarih, zaman ve miktar olarak rakam vermemeye dikkat ediyorum." diyen Pilli, ilk etap aşılamayı yaparken Türkiye ile istişarede bulunacaklarını ve ikinci etap aşının gelişiyle ilgili tarih aldıktan sonra aşılamaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Başbakanlık, Başbakan, Türkiye, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: KKTC Başbakanı Saner: 'Nüfusun yüzde 80'inin aşılanmasını hedefliyoruz' - Son Dakika


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