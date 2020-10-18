Son dakika gündem: KKTC cumhurbaşkanı seçiminde sandıkların yüzde 84'ü açılırken, Başbakan Tatar oyların yüzde 52.12'sini, Cumhurbaşkanı Akıncı ise 47.88'ini aldı. - Son Dakika

Son dakika gündem: KKTC cumhurbaşkanı seçiminde sandıkların yüzde 84'ü açılırken, Başbakan Tatar oyların yüzde 52.12'sini, Cumhurbaşkanı Akıncı ise 47.88'ini aldı.
18.10.2020 19:07
Gelen son dakika haberine göre KKTC cumhurbaşkanı seçiminde sandıkların yüzde 84'ü açılırken, Başbakan Tatar oyların yüzde 52.12'sini, Cumhurbaşkanı Akıncı ise 47.88'ini aldı.
KKTC cumhurbaşkanı seçiminde sandıkların yüzde 84'ü açılırken, Başbakan Tatar oyların yüzde 52.12'sini, Cumhurbaşkanı Akıncı ise 47.88'ini aldı.
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