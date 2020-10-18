KKTC cumhurbaşkanı seçiminde sandıkların yüzde 84'ü açılırken, Başbakan Tatar oyların yüzde 52.12'sini, Cumhurbaşkanı Akıncı ise 47.88'ini aldı.

Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: KKTC cumhurbaşkanı seçiminde sandıkların yüzde 84'ü açılırken, Başbakan Tatar oyların yüzde 52.12'sini, Cumhurbaşkanı Akıncı ise 47.88'ini aldı. - Son Dakika

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