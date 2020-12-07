Son dakika gündem: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, hükümet kurma görevini yeniden Saner'e verdi - Son Dakika

Son dakika gündem: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, hükümet kurma görevini yeniden Saner'e verdi

07.12.2020 18:47
Son dakika gündem: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, hükümet kurma görevini yeniden Saner'e verdi, System.String[]

Son dakika haberler... Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yeni hükümeti kurma görevini yeniden Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkan Vekili Ersan Saner'e verdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yeni hükümeti kurma görevini yeniden Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkan Vekili Ersan Saner'e verdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, UBP Genel Başkan Vekili Saner'i Cumhurbaşkanlığında kabul ederek hükümeti kurmakla görevlendirdi.

Saner, görüşme sonrası gazetecilere değerlendirmelerde bulunarak, 7 Kasım'da hükümet kurma görevi aldıktan sonra mecliste temsil edilen partilerle görüşmeler gerçekleştirdiklerini hatırlattı. Saner partilerin tutumlarıyla ilgili bilgilerin kendilerinde mevcut olduğunu söyledi.

6 Ekim'de Halkın Partisinin (HP), UBP-HP koalisyon hükümetinden ayrılmasıyla ülkede ciddi bir hükümet boşluğu yaşandığını vurgulayan Saner, bir an önce hükümetin kurulması ve halkın beklediği icraatların yapılması için UBP olarak üzerlerine düşen her şeyi yapacaklarını kaydetti.

Saner, dün akşam Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) yetkilileriyle bir araya geldiklerini hatırlatarak, "Hemen bu akşam başta DP ve YDP ile görüşmelere başlayacağız. Buradan inşallah olumlu sonuçlar üretebilirsek, halkımız için en hayırlısı olacak bir model hükümet kurmak için her türlü çalışmayı gerçekleştireceğiz." dedi.

3 vekil HP'den istifa etti

KKTC'de Halkın Partisi (HP) milletvekilleri, Mesut Genç, Hasan Topal ve Hasan Büyükoğlu, bugün partilerinden istifa ettiklerini açıkladı.

KKTC Cumhuriyet Meclisi'nde basın toplantısı düzenleyen 3 milletvekili, görevlerine bağımsız olarak devam edeceklerini ve mecliste nisaba (yeter sayı) destek vereceklerini ifade ederek, istifalarının hükümet kurma çalışmalarıyla ilişkili olmadığını kaydetti.

Hükümet kurma görevi Saner ve Erhürman'a verilmişti

Cumhurbaşkanı Tatar, 7 Kasım'da hükümeti kurma görevini UBP Genel Başkan Vekili Ersan Saner'e vermişti. Saner, mecliste temsil edilen partilerle yaptığı görüşmeler neticesinde bir sonuca varamamış ve 21 Kasım'da görevi iade etmişti.

Tatar, daha sonra 21 Kasım'da hükümet kurma görevini Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman'a vermiş ancak Erhürman da 3 Aralık'ta görevi iade etmişti.

HP'li 3 vekilin istifası üzerine KKTC Cumhuriyet Meclisi'nde aritmetik değişti. Buna göre, KKTC Cumhuriyet Meclisi'nde UBP 20, CTP 12, HP 6, DP 3, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) 3 ve YDP 2 milletvekiliyle temsil edilirken, 3 de bağımsız vekil bulunuyor.

KKTC'de 50 sandalyeden oluşan Cumhuriyet Meclisinde hükümetin kurulabilmesi için 26 milletvekilinin desteği gerekiyor.

Cumhurbaşkanı, Hükümet, Tatar, Ubp, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, hükümet kurma görevini yeniden Saner'e verdi - Son Dakika


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