Son dakika gündem: KKTC cumhurbaşkanlığı seçiminde, sandıkların yüzde 53'ü açılırken oyların yüzde 32,46'sını elde... - Son Dakika

Son dakika gündem: KKTC cumhurbaşkanlığı seçiminde, sandıkların yüzde 53'ü açılırken oyların yüzde 32,46'sını elde...

11.10.2020 20:27
Son dakika gündem: KKTC cumhurbaşkanlığı seçiminde, sandıkların yüzde 53'ü açılırken oyların yüzde 32,46'sını elde..., System.String[]

Son dakika haberine göre KKTC cumhurbaşkanlığı seçiminde, sandıkların yüzde 53'ü açılırken oyların yüzde 32,46'sını elde eden Başbakan Tatar birinci sırada yer alıyor.

KKTC cumhurbaşkanlığı seçiminde, sandıkların yüzde 53'ü açılırken oyların yüzde 32,46'sını elde eden Başbakan Tatar birinci sırada yer alıyor.

Başbakan, Kıbrıs, Tatar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: KKTC cumhurbaşkanlığı seçiminde, sandıkların yüzde 53'ü açılırken oyların yüzde 32,46'sını elde... - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Maske ve mesafe önlemleri doğru olarak uygulandığında koronanın bulaşma riski yüzde 75 azalıyor Süper Lig'de 17 Ekim'den itibaren stat localarının yüzde 50'sine seyirci alınacak Son Dakika: Türkiye'de 11 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 59 kişi vefat etti, 1502 yeni vaka tespit edildi Refüje çarpan motosiklet sürücüsüyle arkadaşı feci şekilde can verdi DEVA Partisi Batman İl Başkanı Av. Melik Müjdeci: Gençlerini kaybeden bir ülke, geleceğini kaybeder Fatih Terim, G.Saray'ı FIFA'ya şikayet eden Belhanda ve Feghouli'yi kadro dışı bırakıyor Lise öğrencisi, intihar etmeden önce ailesinden helallik istemiş Fuhuş çetesinin peşine düştüğü genç kız sokak ortasında kaçırıldı! Çığlık seslerinin yükseldiği o anlar kamerada
Kritik Rusya maçı öncesi Millilerin ilk 11'i belli oldu Kritik Rusya maçı öncesi Millilerin ilk 11'i belli oldu         
20:25
Bakan Soylu: Terör örgütleri 2 yıl önce ormanları yakacaklarına dair açıklamalar yapmıştı Bakan Soylu: Terör örgütleri 2 yıl önce ormanları yakacaklarına dair açıklamalar yapmıştı         
19:43
Kılıçdaroğlu'nun Bahçeli'ye yaptığı 'erken seçim' çağrısına MHP'den yanıt: Siyasi alzaymır hastalığına tutulmuş Kılıçdaroğlu'nun Bahçeli'ye yaptığı 'erken seçim' çağrısına MHP'den yanıt: Siyasi alzaymır hastalığına tutulmuş         
19:18
Süper Lig'e dönen eski Beşiktaşlı Fernandes, antrenmanda şov yaptı Süper Lig'e dönen eski Beşiktaşlı Fernandes, antrenmanda şov yaptı         
18:35
Son dakika: KKTC'de Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kaldı Son dakika: KKTC'de Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kaldı         
18:25
Canan Kaftancıoğlu Hakan Bayrakçı'nın kendisinden iş istediğini açıkladı: Ağzına kürekle vurmuştum Canan Kaftancıoğlu Hakan Bayrakçı'nın kendisinden iş istediğini açıkladı: Ağzına kürekle vurmuştum         
15:34
Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den bomba iddia: Rusya Ermenistan'ı ücretsiz silahlandırıyor Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den bomba iddia: Rusya Ermenistan'ı ücretsiz silahlandırıyor         
14:50
Alman otomotiv devi Volkswagen'den kritik Türkiye hamlesi: Otobüs ve kamyonları artık ülkemizde üretilecek Alman otomotiv devi Volkswagen'den kritik Türkiye hamlesi: Otobüs ve kamyonları artık ülkemizde üretilecek         
12:17
Bakan Koca tartışmalara noktayı koydu: 15 Ekim'den itibaren semptom göstermeyen vaka sayılarını da açıklayacağız Bakan Koca tartışmalara noktayı koydu: 15 Ekim'den itibaren semptom göstermeyen vaka sayılarını da açıklayacağız         
11:41
Kokoreç severler dikkat! Daha ucuza getirmek için dana kokorecini kuzu diye satıyorlar Kokoreç severler dikkat! Daha ucuza getirmek için dana kokorecini kuzu diye satıyorlar         
09:59
Urfalı Hikmet, Milyoner'e damga vurdu! Bir tebrik de Bakan Kasapoğlu'ndan geldi Urfalı Hikmet, Milyoner'e damga vurdu! Bir tebrik de Bakan Kasapoğlu'ndan geldi         
09:31
Dağlık Karabağ'ın sözde lideri, savaştan kaçan Ermenistan askerlerine böyle yalvardı: Biraz dinlenin, sonra savaşırsınız Dağlık Karabağ'ın sözde lideri, savaştan kaçan Ermenistan askerlerine böyle yalvardı: Biraz dinlenin, sonra savaşırsınız         
08:31
İşte Hatay'da ormanları yakan hainler! Belen'de yangını izledi, Erzin'de suçüstü yakalandı İşte Hatay'da ormanları yakan hainler! Belen'de yangını izledi, Erzin'de suçüstü yakalandı         
00:05
İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli nikah masasına oturmaya hazırlanıyor İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli nikah masasına oturmaya hazırlanıyor         
22:42
Erdoğan, 'Türkiye'de ölmek istiyorum' diyen Jak Kamhi için anında Çavuşoğlu'na talimat vermiş Erdoğan, 'Türkiye'de ölmek istiyorum' diyen Jak Kamhi için anında Çavuşoğlu'na talimat vermiş         
21:08
Yaptırdığı estetikle olay olan Seda Sayan, stilini de değiştirdi! İşte yeni hali Yaptırdığı estetikle olay olan Seda Sayan, stilini de değiştirdi! İşte yeni hali         
21:01
İkinci el otomobil fiyatları ne zaman düşecek? İşte uzman isimlerin yorumları İkinci el otomobil fiyatları ne zaman düşecek? İşte uzman isimlerin yorumları         
14:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2020 20:31:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika gündem: KKTC cumhurbaşkanlığı seçiminde, sandıkların yüzde 53'ü açılırken oyların yüzde 32,46'sını elde... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei