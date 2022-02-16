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Son dakika gündem: KKTC'deki Falyalı cinayetinde kullanılan silahlar ele geçirildi - Son Dakika

Son dakika gündem: KKTC'deki Falyalı cinayetinde kullanılan silahlar ele geçirildi

16.02.2022 13:47

Son dakika gelişmesine göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) kumarhane işletmecisi Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın öldürüldüğü silahlı saldırıyla ilgili polis, cinayette kullanılan silahların yanı sıra şüpheli Mustafa Söylemez'in giydiği kıyafetlerin de bulunduğunu açıkladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) kumarhane işletmecisi Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın öldürüldüğü silahlı saldırıyla ilgili polis, cinayette kullanılan silahların yanı sıra şüpheli Mustafa Söylemez'in giydiği kıyafetlerin de bulunduğunu açıkladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) kumarhane işletmecisi Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın öldürüldüğü silahlı saldırı hakkında mahkemeye tespit edilen bulgular ile ilgili bilgi veren polis, cinayette kullanılan silahların yanı sıra şahısların giydiği kıyafetlerin de bulunduğu soruşturmanın devam ettiğini söyledi. Polis, ele geçirilen üç silahın da saldırıda kullanıldığını ve bulunan tabancalardan birinin balistik incelemeler sonucunda Ankara'da bir şahsın yaralanması olayında da kullanıldığının tespit edildiğini belirtti.

Polis ayrıca, olayda tutuklanan zanlıların eşyalarının DNA ve barut izi için Ankara'ya gönderildiğini ve Mustafa Söylemez'in olay yerinden kaçarken bıraktığı mont ve ayakkabısının da bulunduğunu açıkladı.

"80 KAMERA KAYDI İNCELEMEYE ALINDI"

Polis, olayla ilgili 300'den fazla kişi ile görüşüldüğünü, yaklaşık 100 kişinin ifadesinin alındığını, zanlıların kaçtığı bölgelerden ise 80 kamera kaydı toplandığını bildirdi. Polis ayrıca, KKTC Kent Güvenlik Sisteminden (KGS) alınan görüntülerle ilgili incelemelerin sürdüğünü, olayda kullanılan 2 adet araç ve 2 şahıs hakkında yakalama çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Girne Kaza Mahkemesi, gözaltında bulunan ve bugün mahkemeye çıkarılan zanlılar V.S. ve M.Ç.'nin soruşturma amaçlı 8 gün daha tutuklu kalmasına karar verildiğini duyurdu.

(Emir Abdurrahman Bulut/ İHA)

Son dakika gündem: KKTC'deki Falyalı cinayetinde kullanılan silahlar ele geçirildi
Son dakika gündem: KKTC'deki Falyalı cinayetinde kullanılan silahlar ele geçirildi
Son dakika gündem: KKTC'deki Falyalı cinayetinde kullanılan silahlar ele geçirildi

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Mustafa Söylemez, Münir Karaloğlu, Kıbrıs, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: KKTC'deki Falyalı cinayetinde kullanılan silahlar ele geçirildi - Son Dakika


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