Son dakika gündem: KKTC'nin yerli otomobili GÜNSEL'den istihdam atağı - Son Dakika

Seri Üretime Hazırlanan KKTC'nin Yerli Otomobili GÜNSEL, yetiştirmek üzere üretim personeli alacak.

Tasarımdan Ar-Ge'ye, üretimden pazarlamaya tüm otomotiv süreçlerini yenilikçi bir yapıda toplayan KKTC'nin yerli otomobili GÜNSEL, seri üretim çalışmalarına tam güç devam ediyor. Türk mühendis ve tasarımcılarca geliştirilen yüzde 100 elektrikli otomobil GÜNSEL, yetiştirmek üzere üretim personeli alacak.

Kasım ayında İstanbul'da katıldığı MÜSİAD EXPO 2020'de sadece Türkiye'de değil dünyada da gündem olan GÜNSEL'in ilk modeli B9, Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde 100'ü aşkın Türk mühendis ve tasarımcının 1,2 milyon saat emekle geliştirildi.

GÜNSEL, yetiştirmek üzere yaklaşık 100 kişi alacak

Seri üretime hazırlanan GÜNSEL'de mühendis, tasarımcı ve üretim personelinden oluşan 175 kişilik ekip büyük bir özveriyle çalışmaya devam ediyor. İlk etapta 1.000 araç üretecek olan firma, ekibini de büyütmeye devam ediyor. Kurumsal internet sitesinde, birçok pozisyon için işe alım ilanları yer alıyor. Açtığı ilanlar arasında kalıp ustası, montaj elemanı, makine operatörü, kablaj işçisi, lojistik operatörü, kalıphane elemanı, CNC operatörü, plastik enjeksiyon kalıp bakım ve makine operatörü gibi birçok pozisyon var.

Ekibini, yetiştirmek üzere kadrosuna katacağı yeni ara üretim elemanları ile güçlendirmeyi hedefleyen firma, mühendis ve tasarımcı alımına da devam ediyor. Şirket, 175 kişiden oluşan mevcut ekibini, işe alacağı yaklaşık 100 kişi ile güçlendirecek. 2025'e kadar üretim kapasitesini 30 bin araca, çalışan sayısını ise binin üzerine çıkarmayı hedefliyor.

Lefkoşa'da Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsü içerisinde yer alan GÜNSEL Üretim Tesisi'nde çalışmak üzere işe alınacak kişilerin en az lise mezunu olması gerekiyor. Şirket, ilanlarında "tercihen teknik liselerin makine teknolojisi alanlarından mezun" olma vurgusu yapıyor. Ekibe dahil olacak kişiler, ekibin 10 yıllık bilgi ve tecrübesiyle yetiştirilerek otomotiv endüstrisine kazandırılacak.

"Kapılar, cesur, meraklı ve yenilikçi gençlere sonuna kadar açık"

Seri üretime geçmek için çalışmaya devam ettiklerini ifade eden GÜNSEL Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, "GÜNSEL'in kapıları, cesur, meraklı ve yenilikçi gençlere sonuna kadar açıktır" dedi. Ekibin yaş ortalamasının 35'in altında olduğunu söyleyen Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, ekibe dahil olacak kişilerin, yetiştirilerek, otomotiv endüstrisine kazandırılacağına vurgu yaptı.

Ülkemizde yeni gelişen alanlardan biri olan elektrikli otomobil üretiminin geleceğin mesleklerini değiştirecek potansiyele sahip olduğunu söyleyen İrfan Suat Günsel, "Özellikle üretim hattında çalışacak, meslek lisesi çıkışlı ara eleman ihtiyacı her geçen gün artmaya devam edecek. En önemli önceliklerimizden biri de otomotiv endüstrisinin ihtiyaç duyduğu kalifiye ara eleman ihtiyacını karşılayacak bir ekol oluşturmak" ifadesini kullandı. - İSTANBUL