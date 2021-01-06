Son dakika gündem: KKTC Sağlık Bakanı Pilli, Kovid-19 ve aşılama programına ilişkin açıklamalarda bulundu (1) - Son Dakika

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, ülkede yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılama programının en geç 15 Ocak'a kadar başlayacağını ve marta kadar nüfusun yüzde 60'ını aşılamayı planladıklarını ifade etti.

Bakan Pilli, ülkede Kovid-19 ile ilgili son durum, alınan tedbirler ve kısa bir süre sonra başlaması beklenen aşılama programıyla ilgili AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Kovid-19'un dünyada artış eğiliminde olduğunu belirten Pilli, son dönemde KKTC'de de artışlar yaşandığını söyledi.

Pilli, "Bugüne kadar Kovid-19 ile mücadelede dünyaya göre çok iyi bir yerdeyiz ve gerçekten başarılıyız. Vakalarda bir artış olduğu doğrudur. Komşumuz Kıbrıs Rum kesimine baktığımız zaman günlük 1000'e yakın vaka çıkıyor ve sağlık altyapıları çökmüş durumda. Sanırım 7 Ocak'tan sonra kapanmaya gidiyorlar ve büyük bir kaos var. Avrupa da aynı şekilde ve gittikçe önlemler artırılmaktadır." dedi.

KKTC'de şu anda vakaların kontrol altında olduğunu ifade eden Pilli, sağlık sisteminin kaldırabileceği şekilde önlem aldıklarını ve bu mücadelede başarılı olmayı sürdüreceklerini söyledi.

Pilli, Kovid-19'a karşı önlemler almaya devam ettiklerini vurgulayarak "Eğer gerekirse başka önlemler de alabiliriz. Gerektikçe, zamanında ve yerinde önlemler alıyoruz. Şu anda tam kapanmaya gidecek bir durum görmüyoruz. Dünyaya baktığımızda bazı ülkeler kapanmaya gidiyor. Halkın sağlığı ve daha kısa sürede pandemiyi bitirmek için gerekirse 15-20 gün kapanmaya gidebiliriz." dedi.

KKTC'ye girişlerin şu anda karantina şartıyla yapıldığını hatırlatan Pilli, hava ve deniz yolu ile gelen vakalarda büyük problem yaşamadıklarını, daha çok Rum kesiminden gelen vakaların sorun yarattığını ve bununla ilgili sıkı önlemler aldıklarını, gerekirse önlemleri artırabileceklerini ifade etti.

"Kazanmış olduğumuz başarıları bundan sonra kaybetmek istemiyoruz"

Pilli, KKTC'de pandemi ile mücadele eden temaslı takip ekipleri, doktorlar ve diğer sağlıkçıların çok sıkı çalıştığını kaydederek Bakanlık olarak da gerekli müdahaleleri yaptıklarını söyledi.

Bakan Pilli, "Alınan önlemler ve özverili çalışan sağlık görevlilerinin yanı sıra halkın da buna uyum göstermesi gerekir, yani bireysel önlemler çok önemlidir. Halk gerekli tedbirleri alırsa ve kurallara uyarsa pandemiyi rahat bir şekilde atlatırız. Sağlık Bakanlığı olarak bu zamana kadar kazanmış olduğumuz başarıları bundan sonra kaybetmek istemiyoruz." dedi.

Kovid-19 dönemi ve öncesinde ana vatan Türkiye'nin KKTC'nin yanında olduğunu belirten Pilli, bundan sonra da olmaya devam edeceğini vurguladı.

"Biz, Türkiye ile bir bütünüz, sıkıştığımız her zaman Türkiye yanımızda olmuştur." diyen Pilli, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Yardımcısı Fuat Oktay, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Türkiye'ye hem şahsı ve ülkesi adına teşekkür etti.

Pandemiyle mücadeleyi Türkiye ile sürdürdüklerini vurgulayan Pilli, "Kovid-19 aşılaması için bütün altyapımızı oluşturduk. İlk olarak kimlerin aşılanacağı belirlenmiştir. Aşılama programını da Türkiye ile birlikte götüreceğiz. 15 Ocak'a kadar ilk aşılama işlemi başlayacaktır (Türkiye'den gelecek aşılarla). Bakan Koca ile görüştüm, en geç önümüzdeki hafta içerisinde ilk aşılamalara başlayacağız. Bu aşıları önce sağlık çalışanları ve huzurevinde yaşayan kişilere yapacağız." dedi.

Pilli, aşılamaların Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi, Lefkoşa Acil Durum Hastanesi ve diğer sağlık merkezlerinde gerçekleştirileceğini belirtti.

Bakan Pilli, "Aşıda başarılı olacağımıza inanıyorum. Marta kadar yüzde 60'ın üzerinde bir aşılama yapmayı planlıyoruz, bunu da başaracağız." diye konuştu.

Türkiye'nin yanı sıra Avrupa Birliği (AB) üzerinden de KKTC'ye aşı geleceğinin altını çizen Pilli, kısa süre sonra AB'den gelecek aşılarla ilgili durumun netleşeceğini ifade etti.

Dünyada virüsün mutasyona uğradığını, İngiltere, Kıbrıs Rum kesimi ve diğer ülkelerde bunun görüldüğünü kaydeden Pilli, KKTC'de mutasyona uğramış virüsün olup olmamasıyla ilgili çalışmaların sürdüğünü ve dün alınan örneklerin Türkiye'ye gönderildiğini söyledi.

Pilli, virüsle mücadelede nisana kadar olan dönemin çok ciddi olduğunu ve önlemleri almaları gerektiğini belirterek aşının da etkisiyle nisan sonrası dünyanın biraz daha rahatlamasının beklendiğini ifade etti.

Türkiye'de aşı üretim çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Pilli, nisan ayına kadar Türkiye'nin kendi aşısını üretmesini beklediklerini belirtti.

"Lefkoşa Acil Durum Hastanesi'ni mevcut sistemi bozmadan devreye sokacağız"

Pilli, Türkiye tarafından KKTC'de yaptırılan Lefkoşa Acil Durum Hastanesi'ne ilişkin ise şunları söyledi:

"Lefkoşa Acil Durum Hastanesi'nin yapımı tamamen bitmiştir, şu anda denemesini yapıyoruz. Tüm bağlantılar yapıldı ve hastane içerisindeki cihazlar çalıştırıldı. Bugünden sonra 100 yataklı acil durum hastanemizi istediğimiz an kullanabiliriz. Biz yavaş yavaş hastanemizi kullanmaya başlayacağız. Vakalarda artış yaşandığı için mevcut sistemi bozmak istemiyoruz. Lefkoşa Acil Durum Hastanesi'ni mevcut sistemi bozmadan devreye sokacağız. Vakalar kontrol altına alınırken, diğer sistemi tamamen acil durum hastanesine aktaracağız."

1984'ten beri doktorluk yaptığını ve halkın içerisinde olduğunu kaydeden Pilli, insanların sağlık için attığı adımlarda başarılı olduklarını gördükçe mutlu olduğunu vurguladı.

"Artık bu iş (Kovid-19) rüyalarıma bile giriyor"

Pilli, "7/24 çalışıyorum, artık bu iş (Kovid-19) rüyalarıma bile giriyor. Sürekli hastalar, doktor arkadaşlarım ve sağlık çalışanlarıyla beraberim. Tabii biz de risk altındayız. Maske ve sosyal mesafeye elimden geldiğince dikkat ediyorum. En son pazar günü PCR testi yaptırdım ve negatiftim. Şimdi benim eşim temaslı ve evde izole olmuş durumda. Biz küçük bir yerde yaşıyoruz ve önlemleri almak daha kolaydır. Temaslı takip ekibi temaslı kişileri gözden kaçırsa bile onların kendilerini bildirmesi gerekir. Bunu yaparsak burayı kontrol altına almak daha kolaydır." diye konuştu.