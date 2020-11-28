Son dakika gündem: Kocaeli'de 1 Aralık'ta toplu ulaşımda HES kodlu dönem başlayacak - Son Dakika

Son dakika gündem: Kocaeli'de 1 Aralık'ta toplu ulaşımda HES kodlu dönem başlayacak

28.11.2020 09:45
Son dakika gündem: Kocaeli'de 1 Aralık'ta toplu ulaşımda HES kodlu dönem başlayacak, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 1 Aralık'tan itibaren toplu taşıma hizmetlerinde "Hayat Eve Sığar" (HES) kodu kontrolü yapılacak.

Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 1 Aralık'tan itibaren toplu taşıma hizmetlerinde "Hayat Eve Sığar" (HES) kodu kontrolü yapılacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınına karşı mücadele doğrultusunda kent genelinde toplu taşıma hizmetinde kullanılan Kocaeli Kart'a HES kodu özelliği getirildiği belirtildi.

Sağlık Bakanlığının HES servisi ile ilgili testler sonucunda, Bakanlık onayı ile HES sorgusuyla deniz ulaşımı, tramvay, belediye otobüsleri, özel halk otobüsü ve minibüslere binilmesinin sağlanacağı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Büyükşehir Belediyesinin salgının en az zararla atlatılması ve bu doğrultuda bulaşma riskinin azaltılması, hastalık tanısı konulan kişiler ile temaslı durumundaki kişilerin tespit edilerek izolasyona tabi tutulmasını sağlamak için geliştirdiği yeni uygulama 1 Aralık Salı günü itibarıyla başlıyor. Bu süre zarfında HES kodunu Kocaeli Kart'a tanıtmayanlar hiçbir şekilde toplu taşıma araçlarına binemeyecek. Böylelikle Kovid­-19 hastalığı tanısı konulan ya da temaslısı durumunda olan vatandaşlara ait kişiselleştirilmiş seyahat kartları izolasyon süresi boyunca otomatik olarak askıya alınacak.

Vatandaşlar 'hes.kocaeli.bel.tr' sayfasından ilgili alanları eksiksiz doldurarak kişisel ya da genel seyahat kartlarına HES kodlarını tanımlayabilecek. HES kodu tanımlama işlemleri 30 Kasım gün bitimine kadar yapılabilecek."

Açıklamada, Kovid-­19 tanılı ya da temaslısı olması nedeniyle izolasyonda olması gerektiği kendisine bildirilmesine rağmen şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullandığı tespit edilen kişilerin bilgilerinin, idari yaptırımların uygulanması ve gerekiyorsa suç duyurusunda bulunulması için İçişleri Bakanlığı aracılığıyla valilik veya kaymakamlıklarla paylaşılacağı duyuruldu.

Toplu Taşıma, Kocaeli, Aralık, HES, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Kocaeli'de 1 Aralık'ta toplu ulaşımda HES kodlu dönem başlayacak - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Asansörde çakmakla antifrizi test eden adam alevler içinde kaldı Melisa Sözen, Alya karakterini oynadığı Kırmızı Oda dizisine veda etti Polis midibüsü şarampole devrildi: 1 şehit, 4 yaralı Ünlü şarkıcı Sibel Tüzün, Ankara Anlaşması'yla Londra'ya yerleşti Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Hastanelerimiz, yoğun bakımlar doluyor Tartışmalı Oxford-Astrazeneca koronavirüs aşısı yeniden incelenecek Cüneyt Özdemir, Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi: 5 tane galericiyle baş edemiyorsun, Doğu Akdeniz'de ne yapacaksın? Ekrem İmamoğlu'ndan Erdoğan'a Kanal İstanbul yanıtı: Çok net ifade edeyim ki; yapılmayacak
Son dakika: Yeniden değerleme oranı yüzde 9,11 olarak belirlendi! 2021'de vergi ve cezalar bu oranda artacak Son dakika: Yeniden değerleme oranı yüzde 9,11 olarak belirlendi! 2021'de vergi ve cezalar bu oranda artacak         
09:40
Uzun süredir ortalarda görünmeyen Bekir Bozdağ, yanlış paylaşımıyla haber oldu Uzun süredir ortalarda görünmeyen Bekir Bozdağ, yanlış paylaşımıyla haber oldu         
09:07
Korona kurallarının hiçe sayıldığı gece kulübüne polis baskını Korona kurallarının hiçe sayıldığı gece kulübüne polis baskını         
06:54
Eşi tarafından vurulan genç kadın 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti Eşi tarafından vurulan genç kadın 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti         
02:49
Çin'in Çin'in "Koronavirüsün çıkış noktası Vuhan değil" iddiasına DSÖ'den yanıt gecikmedi: Oldukça spekülatif         
23:49
Nusret, Maradona'nın masasını kalıcı olarak rezerve etti Nusret, Maradona'nın masasını kalıcı olarak rezerve etti         
22:46
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması saat kaçta başlıyor? İçişleri Bakanlığı detayları paylaştı Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması saat kaçta başlıyor? İçişleri Bakanlığı detayları paylaştı         
20:31
İranlı nükleer bilimci Fahrizade'nin öldürülmesi sonrası Netanyahu'dan itiraf gibi sözler: Gergin günler bizi bekliyor İranlı nükleer bilimci Fahrizade'nin öldürülmesi sonrası Netanyahu'dan itiraf gibi sözler: Gergin günler bizi bekliyor         
19:27
Jese Rodriguez'in sevgilisinin doğum günü partisine gitmesi taraftarı çileden çıkardı Jese Rodriguez'in sevgilisinin doğum günü partisine gitmesi taraftarı çileden çıkardı         
18:46
Bakan Koca, vaka sayısı yüzde 100 artan 5 ili paylaşıp uyardı: Tedbirin olmadığı yerde tehdit devam ediyor Bakan Koca, vaka sayısı yüzde 100 artan 5 ili paylaşıp uyardı: Tedbirin olmadığı yerde tehdit devam ediyor         
18:29
Taksici, oğlunu ziyarete gittiği cezaevi önünde 9 kurşunla öldürüldü Taksici, oğlunu ziyarete gittiği cezaevi önünde 9 kurşunla öldürüldü         
16:39
Çakıcı'dan Kılıçdaroğlu'na yeni mektup: Sende beni öldürtebilecek yürek var mı bay Kemal? Çakıcı'dan Kılıçdaroğlu'na yeni mektup: Sende beni öldürtebilecek yürek var mı bay Kemal?         
16:07
Bülent Ersoy, hayvanseverleri yine kızdırdı! Yakasında tilki kafası bulunan kürke tepki yağıyor Bülent Ersoy, hayvanseverleri yine kızdırdı! Yakasında tilki kafası bulunan kürke tepki yağıyor         
15:42
Hijyen kurallarını hiçe sayıp sahte peynir üreten firma, 55 bin lira ceza kesilerek kapatıldı Hijyen kurallarını hiçe sayıp sahte peynir üreten firma, 55 bin lira ceza kesilerek kapatıldı         
14:53
Şaşkına çeviren olay! Cenazesi kefenlendiği sırada hayata döndü Şaşkına çeviren olay! Cenazesi kefenlendiği sırada hayata döndü         
14:41
Mağdur olduğu duruşmaya katılmayan modacı Gülşah Saraçoğlu hakkında zorla getirme karar çıkarıldı Mağdur olduğu duruşmaya katılmayan modacı Gülşah Saraçoğlu hakkında zorla getirme karar çıkarıldı         
11:32
Uygun fiyata otomobil almak isteyenler dikkat! Bakanlık yeni araçların listesini yayımladı Uygun fiyata otomobil almak isteyenler dikkat! Bakanlık yeni araçların listesini yayımladı         
10:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2020 09:59:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika gündem: Kocaeli'de 1 Aralık'ta toplu ulaşımda HES kodlu dönem başlayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei