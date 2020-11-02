4 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika

4 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Balçık Mahallesi Demokrasi Caddesi'nde Sinan K. yönetimindeki 41ACD 932 plakalı tır, henüz belirlenemeyen nedenle Erdoğan M. idaresindeki forklift, Erdal K. yönetimindeki 41 P 8414 plakalı işçi servisine ve park halindeki 34 NZ 1199 plakalı minibüsle çarpıştıktan sonra yüksek gerilim hattı direğine çarptı. Kazada yaralanan forklift ve tır sürücüsü, sağlık ekiplerinin kaza yerinde müdahalesinin ardından Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ ekipleri kazada zarar gören elektrik direğinin onarımı için çalışma başlattı.

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