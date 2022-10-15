Son dakika gündem: Kocaeli'de direğe çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Son dakika gündem: Kocaeli'de direğe çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

15.10.2022 12:32
Son dakika gündem: Kocaeli'de direğe çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Son dakika gündem haberine göre Kocaeli'nin Gebze ilçesinde direğe çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde direğe çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Atatürk Caddesi'nde, İ.K. idaresindeki 10 D 0741 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beton direğe çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile yanında bulunan Ali K. Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ali K. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Kaynak: AA

Atatürk Caddesi, Kocaeli, Gebze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Kocaeli'de direğe çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika gündem: Kocaeli'de direğe çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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