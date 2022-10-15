Kocaeli'nin Gebze ilçesinde direğe çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Atatürk Caddesi'nde, İ.K. idaresindeki 10 D 0741 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beton direğe çarptı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile yanında bulunan Ali K. Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ali K. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: Kocaeli'de direğe çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika