Son dakika gündem: Kocaeli'de iş kazası: 1 yaralı

Son dakika haberi: Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, bir fabrikada meydana gelen iş kazasında 1 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, bir fabrikada meydana gelen iş kazasında 1 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Şekerpınar Mahallesi Marmara Geri Dönüşümcüler Sitesi Ayçiçek Sokak'ta geri dönüşüm makinaları imalatı yapan fabrikada çalışan R.F. dengesini kaybederek düştü. Olayı fark eden diğer çalışanların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan R.F. ambulansla Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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