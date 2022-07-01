İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kuruma ait piyasa değeri 450 bin lira olan bakır kabloların çalınması üzerine çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Kocaeli, Gebze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: Kocaeli'de kablo çalan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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