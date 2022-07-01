Son dakika gündem: Kocaeli'de kablo çalan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika gündem: Kocaeli'de kablo çalan şüpheli tutuklandı

01.07.2022 16:08
Son dakika gündem: Kocaeli'de kablo çalan şüpheli tutuklandı

Son dakika haberleri... Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bakır kablo çalan zanlı tutuklandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bakır kablo çalan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kuruma ait piyasa değeri 450 bin lira olan bakır kabloların çalınması üzerine çalışma başlattı.

Fiziki ve teknik takip sonucunda şüphelinin kimliğini belirleyen ekipler, operasyon düzenledi.

Operasyonda şüpheli S.K, çalıntı kablolarla yakalandı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

YORUMLAR
500
Son dakika haberi | Kocaeli'de evlerden hırsızlık yapan 3 zanlı tutuklandı Son dakika haberi | Kocaeli'de evlerden hırsızlık yapan 3 zanlı tutuklandı Denizin altında çekilen görüntüler kirliliği gözler önüne serdi Denizin altında çekilen görüntüler kirliliği gözler önüne serdi
Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Kocaeli, Gebze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Kocaeli'de kablo çalan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:52 Evleneceği gün, annesini kaybeden kız gözyaşlarına boğuldu
15:40 Milyonların merakla beklediği asgari ücret zammı saat 16.00'da Erdoğan tarafından açıklanacak
15:38 Devlerin aşkı vuslata erdi! Cedi Osman-Ebru Şahin çifti bu akşam evleniyor
15:31 İzmit'te ailesinin "kayıp" olarak bildirdiği gencin cansız bedeni otel odasında başından vurulmuş halde bulundu
15:27 Bir Meksika geleneği: Yavru timsahla evlenen belediye başkanı, timsahın duvağını kaldırıp alnından öptü
15:22 E-ticarette tekelleşmeye son verecek yasa teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
15:16 "Eyüpspor'a gidecek" denilen Kazımcan Karataş, resmen Galatasaray'da!
14:58 Simite yüzde 25 zam geldi: 100 gramlık simitin fiyatı 5 liraya yükseldi
14:54 PSG yönetiminden bomba karar! Messi ve Neymar ile yolları ayırmayı planlıyorlar
14:34 Biden'ın Türkiye'ye F-16 satışına yeşil ışık yakmasına ABD'li senatörlerden tepki: Bunları duymak şok edici oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2022 16:13:57. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika gündem: Kocaeli'de kablo çalan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement