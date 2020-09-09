Son dakika gündem: Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 124 kişiye para cezası verildi - Son Dakika

Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 124 kişiye idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesi çalışmaları kapsamında, bin 132 iş yeri denetlenerek 20 bin 399 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde, karantina ihlali yapan 20, maske takmayan 92 ve sosyal mesafe kurallarına uymayan 12 kişiye para cezası verildi.

Ayrıca çeşitli suçlardan aranan 53 şüpheli yakalandı.