Son dakika gündem: Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 377 kişiye para cezası - Son Dakika

Kocaeli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 377 kişiyle 3 iş yerine para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 2 bin 907 iş yeri denetlendi, 22 bin 359 kişi sorgulandı.

Denetimlerde, karantina ihlali yapan 22, sosyal mesafe kuralına uymayan 13, maske takmadığı için 339, ayakta yolcu kapasitesini aşan 3 sürücü ile sosyal mesafe kuralına uyulmayan 3 iş yerine idari para cezası uygulandı.

Ayrıca çeşitli suçlardan aranan 71 şüpheli yakalandı.