Dumanları fark eden vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İnebeyli Mahallesi mevkisinde ormanlık alanda bulunan bir kulübede, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kaynak: AA

Karamürsel, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: Kocaeli'de ormanlık alanda bulunan kulübede çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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