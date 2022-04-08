Son dakika gündem: Kocaeli'de parmağı mama sandalyesine sıkışan küçük kızın yardımına itfaiye yetişti - Son Dakika
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Son dakika gündem: Kocaeli'de parmağı mama sandalyesine sıkışan küçük kızın yardımına itfaiye yetişti

08.04.2022 10:16
Son dakika gündem: Kocaeli'de parmağı mama sandalyesine sıkışan küçük kızın yardımına itfaiye yetişti

Edinilen son dakika haberine göre Kocaeli'de küçük kızın mama sandalyesine sıkışan parmağı, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kocaeli'de küçük kızın mama sandalyesine sıkışan parmağı, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tavşantepe Mahallesi'nde ikamet eden Akarsu ailesinin 4 yaşındaki kızı Hifa Zehra'nın parmağı mama sandalyesine sıkıştı.

Parmağı bulunduğu yerden çıkaramayan aile, itfaiyeden yardım istedi.

Eve gelen itfaiye ekipleri, mama sandalyesini keserek küçük kızın parmağını sıkıştığı yerden çıkardı.

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Kocaeli, İtfaiye, Akarsu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Kocaeli'de parmağı mama sandalyesine sıkışan küçük kızın yardımına itfaiye yetişti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika gündem: Kocaeli'de parmağı mama sandalyesine sıkışan küçük kızın yardımına itfaiye yetişti - Son Dakika
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