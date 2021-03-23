Kocaeli'de PKK operasyonunda 9 kişi adliyede - Son Dakika

Kocaeli'de PKK operasyonunda 9 kişi adliyede

23.03.2021 10:52

KOCAELİ'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan HDP'nin eski ve yeni yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 9 kişi adliyeye sevk edildi.

KOCAELİ'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan HDP'nin eski ve yeni yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 9 kişi adliyeye sevk edildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütüne yönelik yapılan operasyonlar kapsamında, aralarında HDP'nin eski ve yeni yöneticilerinin de bulunduğu 10 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek, 42 mermi ve çok sayıda dijital materyal ile yasaklı yayın ele geçirildi. Gözaltına alınan 10 kişi Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Burada işlemleri tamamlanan 9 kişi sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Diğer şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.


Kocaeli'de PKK operasyonunda 9 kişi adliyede
Kocaeli'de PKK operasyonunda 9 kişi adliyede
Kocaeli'de PKK operasyonunda 9 kişi adliyede

Halkların Demokratik Partisi, Kocaeli, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kocaeli'de PKK operasyonunda 9 kişi adliyede - Son Dakika


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