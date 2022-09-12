Kaza, öğle saatlerinde, TEM'in Hereke tünel çıkışı Ankara yönünde meydana geldi. Kaza nedeniyle yavaşlayan Seçkin Baydan yönetimindeki 41 IY 250 plakalı hafif ticari araca, arkadan gelen Ali Kaya'nın kullandığı 51 BE 111 plakalı ve Yusuf Kara yönetimindeki 21 AAZ 508 plakalı yolcu otobüsleri çarptı. İhbarla kaza yerine sağlık görevlileri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kazada yaralanan 1'i çocuk 4 kişi, ambulanslarda yapılan ilk müdahalenin ardından hastanelere götürüldü. Otobüslerdeki yolcular da yeşil alanlara oturup, yeni araçları bekledi. Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyruğu oluşurken, sürücüler Dilovası gişelerine yönlendirildi. Araçların yol kenarına çekilmesiyle tek şeritten ulaşım sağlandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: Kocaeli'de TEM'de zincirleme kaza: 1'i çocuk 4 yaralı - Son Dakika

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