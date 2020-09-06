Son dakika gündem: Kocaeli'de yangın çıkan iş yerinde hasar oluştu - Son Dakika

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Hacı Halil Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde bulunan okul kıyafetleri satışı yapan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Yangın nedeniyle iş yerinde maddi hasar meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2020 08:59 - Kaynak: AA
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