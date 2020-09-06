Son dakika gündem: Kocaeli'de yangın çıkan iş yerinde hasar oluştu - Son Dakika

Alınan bilgiye göre, Hacı Halil Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde bulunan okul kıyafetleri satışı yapan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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