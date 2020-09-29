Son dakika gündem: Kocaeli'de yolda yürürken kalp krizi geçiren kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yolda kalp krizi geçiren kişi, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Alınan bilgiye göre, İbrahim Ağa Caddesi'nde yürüyen S.D. (60), fenalaştı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine ambulans sevk edildi.
S.D'nin, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği anlaşıldı.
Kalp krizi geçirdiği belirlenen S.D'nin cenazesi Gebze Belediyesi morguna kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 15:41 - Kaynak: AA
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