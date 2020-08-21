Son dakika gündem: KOCAELİ Döküm fabrikasının fırınlarında çıkan yangın korkuttu - Son Dakika

Son dakika gündem: KOCAELİ Döküm fabrikasının fırınlarında çıkan yangın korkuttu
Gelen son dakika haberlerine göre Döküm fabrikasının fırınlarında çıkan yangın korkuttuKOCAELİ'nin Gebze ilçesindeki bir döküm fabrikasının fırınlarında çıkan yangın korkuya sebep oldu.
Döküm fabrikasının fırınlarında çıkan yangın korkuttu
KOCAELİ'nin Gebze ilçesindeki bir döküm fabrikasının fırınlarında çıkan yangın korkuya sebep oldu. İtfaiye yangını kısa sürede söndürdü.
Olay Gebze Cumhuriyet Mahallesi D-100 Karayolu yanındaki bir döküm fabrikasında meydana geldi. Fabrikanın yüksek ısıda çalışan döküm fırınlarında yangın çıkması üzerine bina boşaltılarak itfaiyeye haber verildi. Fabrikaya gelen itfaiye ekipleri yanan fırına müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdü. İtfaiye ekipleri fırınlarda yangın çıkması ihtimaline karşın uzun süre soğutma çalışması yaptı. Dumandan etkilenen bazı işçilere fabrikaya gelen ambulansta tedavi uygulandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 15:37
Kaynak: DHA
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