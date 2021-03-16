Son dakika gündem: Kocaeli merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 9 gözaltı - Son Dakika

Son dakika gündem: Kocaeli merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 9 gözaltı
16.03.2021 14:53
Son dakika haberi... KOCAELİ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Kocaeli merkezli olarak 4 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.
KOCAELİ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Kocaeli merkezli olarak 4 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasında olduğu değerlendirilen 9 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Başsavcılığın talimatıyla, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kocaeli merkezli İstanbul, İzmir ve Giresun'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 1'i aktif, 1'i emekli, 1'i ihraç edilmiş 3 astsubay ile 6 askeri okul eski öğrencisi toplam 9 kişi gözaltına alındı.
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