Şüphelilerin internetten yetkili teknik servisi ilanı verdikleri, arızalı beyaz eşyaları tamir etmek amacıyla ev sahiplerinden aldıkları ve sorununu giderdikleri ürünleri sattıkları belirlenmişti. Zanlıların bu yolla 97 kişiyi mağdur ettikleri saptanmıştı.

Gebze Adliyesine sevk edilen şüphelilerin savcılık sorgusu devam ediyor.

Kocaeli, İstanbul , Tekirdağ , Sakarya , Aydın ve Edirne 'de 30 Mart'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanan 45 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kocaeli merkezli 6 ilde, yetkili beyaz eşya servisi adı altında internetten ilan vererek dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 45 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: Kocaeli merkezli 6 ilde beyaz eşya dolandırıcılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 45 zanlı adliyede - Son Dakika

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